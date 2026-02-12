США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака 12.02.2026, 20:49

1,754

Объект заняли правительственные силы по согласованию с Вашингтоном.

Американские войска покинули территорию военной базы Эт-Танф и передислоцировались в соседнюю Иорданию, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Министерство обороны Сирии объявило, что подразделения вооруженных сил страны, согласовав действия с американской стороной, заняли территорию базы.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X подтвердило вывод войск с базы Эт-Танф в рамках планового перехода, осуществленного Объединенной оперативной группой операции «Непоколебимая решимость».

18 января сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции персонала «Сирийских демократических сил» (SDF), которые состояли в основном из курдов и которых поддерживали США, в состав правительственной армии. Также соглашение предусматривает, что ответственность за лагеря и тюрьмы с заключенными членами ИГ полностью переходит к правительству Сирии.

США рассматривают вариант полного вывода своих войск из Сирии, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, в стране находилось около 1 тыс. американских военных, большинство из них — на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF. Также небольшая часть американских военнослужащих дислоцировалась на базе Эт-Танф на юге.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в жизнеспособности американской миссии в Сирии после поражения SDF от армии переходного правительства Сирии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com