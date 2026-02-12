закрыть
20 мая 2026, среда, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака

  • 12.02.2026, 20:49
  • 1,754
США покинули военную базу Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака

Объект заняли правительственные силы по согласованию с Вашингтоном.

Американские войска покинули территорию военной базы Эт-Танф и передислоцировались в соседнюю Иорданию, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Министерство обороны Сирии объявило, что подразделения вооруженных сил страны, согласовав действия с американской стороной, заняли территорию базы.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в X подтвердило вывод войск с базы Эт-Танф в рамках планового перехода, осуществленного Объединенной оперативной группой операции «Непоколебимая решимость».

18 января сирийский президент переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и поэтапной интеграции персонала «Сирийских демократических сил» (SDF), которые состояли в основном из курдов и которых поддерживали США, в состав правительственной армии. Также соглашение предусматривает, что ответственность за лагеря и тюрьмы с заключенными членами ИГ полностью переходит к правительству Сирии.

США рассматривают вариант полного вывода своих войск из Сирии, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, в стране находилось около 1 тыс. американских военных, большинство из них — на объектах на северо-востоке Сирии совместно с силами SDF. Также небольшая часть американских военнослужащих дислоцировалась на базе Эт-Танф на юге.

По словам трех американских чиновников, в Пентагоне усомнились в жизнеспособности американской миссии в Сирии после поражения SDF от армии переходного правительства Сирии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран