BILD: Ангела Меркель может стать президентом Германии 18 12.02.2026, 20:57

5,364

Фото: Getty Images

Экс-канцлера ФРГ на этот пост может выдвинуть Партия зеленых.

Бывший канцлер Ангела Меркель якобы рассматривается в качестве преемника федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 12 февраля пишет BILD.

По данным издания, в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), который долгие годы возглавляла Меркель, сообщили, что Партия зеленых Германии может выдвинуть ее на пост президента.

По мнению собеседников журналистов, у нынешнего канцлера от ХДС Фридриха Мерца плохие отношения с Меркель, при этом ему было бы сложно противодействовать кандидату из рядов его собственной партии.

Позже Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу Меркель указало, что бывший канцлер не собирается выдвигаться на пост президента страны. Ее представители заверили, что «это не так».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com