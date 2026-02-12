BILD: Ангела Меркель может стать президентом Германии

BILD: Ангела Меркель может стать президентом Германии18
- 12.02.2026, 20:57
Экс-канцлера ФРГ на этот пост может выдвинуть Партия зеленых.
Бывший канцлер Ангела Меркель якобы рассматривается в качестве преемника федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 12 февраля пишет BILD.
По данным издания, в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), который долгие годы возглавляла Меркель, сообщили, что Партия зеленых Германии может выдвинуть ее на пост президента.
По мнению собеседников журналистов, у нынешнего канцлера от ХДС Фридриха Мерца плохие отношения с Меркель, при этом ему было бы сложно противодействовать кандидату из рядов его собственной партии.
Позже Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу Меркель указало, что бывший канцлер не собирается выдвигаться на пост президента страны. Ее представители заверили, что «это не так».