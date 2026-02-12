20 мая 2026, среда, 21:38
BILD: Ангела Меркель может стать президентом Германии

18
  12.02.2026, 20:57
  • 5,364
Фото: Getty Images

Экс-канцлера ФРГ на этот пост может выдвинуть Партия зеленых.

Бывший канцлер Ангела Меркель якобы рассматривается в качестве преемника федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 12 февраля пишет BILD.

По данным издания, в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), который долгие годы возглавляла Меркель, сообщили, что Партия зеленых Германии может выдвинуть ее на пост президента.

По мнению собеседников журналистов, у нынешнего канцлера от ХДС Фридриха Мерца плохие отношения с Меркель, при этом ему было бы сложно противодействовать кандидату из рядов его собственной партии.

Позже Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу Меркель указало, что бывший канцлер не собирается выдвигаться на пост президента страны. Ее представители заверили, что «это не так».

