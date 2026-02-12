Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы вновь производить оружие 8 12.02.2026, 21:14

2,514

Андерс Фог Расмуссен

Региону нужно нарастить оборонное производство и снизить зависимость от поставок из США.

Бывший генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен предложил переориентировать избыточные мощности автомобильных заводов Европы на производство вооружений. Об этом чиновник сказал в интервью журналистам El Pais.

«В Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями. Им следует перенаправить эти избыточные мощности на производство военной техники, как это сделали Соединенные Штаты в 1941 году. Они за считанные месяцы перевели свою экономику в военную, в рамках которой отказались от гражданского производства и начали выпускать танки, самолеты, корабли и боеприпасы», — заявил Расмуссен.

По словам бывшего главы НАТО, слабость Европы заключается в недостаточной укомплектованности вооруженных сил. Расмуссен заявил, что необходимо наращивать выпуск стратегической военной техники, от поставок из США которой зависима Европа. Для исправления сложившейся ситуации Расмуссен как раз предложил использовать автозаводы и переводить европейскую экономику на «военное положение».

«Вместо того чтобы производить автомобили, которые не продаются, и просить субсидии, они могли бы использовать избыточные мощности в военной промышленности», — так ответил бывший военный чиновник на вопрос журналиста о заводах Mercedes и Fiat.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com