Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы вновь производить оружие

Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы вновь производить оружие8
- 12.02.2026, 21:14
Региону нужно нарастить оборонное производство и снизить зависимость от поставок из США.
Бывший генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен предложил переориентировать избыточные мощности автомобильных заводов Европы на производство вооружений. Об этом чиновник сказал в интервью журналистам El Pais.
«В Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями. Им следует перенаправить эти избыточные мощности на производство военной техники, как это сделали Соединенные Штаты в 1941 году. Они за считанные месяцы перевели свою экономику в военную, в рамках которой отказались от гражданского производства и начали выпускать танки, самолеты, корабли и боеприпасы», — заявил Расмуссен.
По словам бывшего главы НАТО, слабость Европы заключается в недостаточной укомплектованности вооруженных сил. Расмуссен заявил, что необходимо наращивать выпуск стратегической военной техники, от поставок из США которой зависима Европа. Для исправления сложившейся ситуации Расмуссен как раз предложил использовать автозаводы и переводить европейскую экономику на «военное положение».
«Вместо того чтобы производить автомобили, которые не продаются, и просить субсидии, они могли бы использовать избыточные мощности в военной промышленности», — так ответил бывший военный чиновник на вопрос журналиста о заводах Mercedes и Fiat.