закрыть
20 мая 2026, среда, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Россия разработала «ошеломляющую идею» для США по доллару

13
  • 12.02.2026, 21:26
  • 14,694
Bloomberg: Россия разработала «ошеломляющую идею» для США по доллару

Кремль подготовил меморандум «высокого уровня».

Кремль рассматривает предложение вернуться к расчету в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в подготовленном в этом году меморандуме «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников, сообщил Bloomberg. Агентство уточняет, что неясно, предлагала ли Россия какие-либо пункты США из этого меморандума.

Возвращение России к долларовым расчетам является одним из семи пунктов меморандума. Долларовые расчеты, согласно документу, предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями, передает агентство. Реализация этого и других предложений означало бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе», пишет Bloomberg.

США уже обсуждают поэтапное снятие санкций как часть мирной сделки, пишет Bloomberg. Однако до сих пор Москва делала ставку на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем. Поэтому западные чиновники, знакомые с документом, считают маловероятным, что президент России Владимир Путин в итоге пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина, передает агентство.

Bloomberg пишет, что в документе также изложены направления, где экономические интересы России и США могут совпасть после урегулирования войны в Украине.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран