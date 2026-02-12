Bloomberg: Россия разработала «ошеломляющую идею» для США по доллару 13 12.02.2026, 21:26

14,694

Кремль подготовил меморандум «высокого уровня».

Кремль рассматривает предложение вернуться к расчету в долларах в рамках широкого экономического партнерства с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в подготовленном в этом году меморандуме «высокого уровня», распространенном среди высокопоставленных российских чиновников, сообщил Bloomberg. Агентство уточняет, что неясно, предлагала ли Россия какие-либо пункты США из этого меморандума.

Возвращение России к долларовым расчетам является одним из семи пунктов меморандума. Долларовые расчеты, согласно документу, предлагается применять в том числе для операций с российскими энергоносителями, передает агентство. Реализация этого и других предложений означало бы «ошеломляющий разворот кремлевской политики и, потенциально, кардинальные изменения в мировой финансовой системе», пишет Bloomberg.

США уже обсуждают поэтапное снятие санкций как часть мирной сделки, пишет Bloomberg. Однако до сих пор Москва делала ставку на поиск альтернатив доллару и сближение с Китаем. Поэтому западные чиновники, знакомые с документом, считают маловероятным, что президент России Владимир Путин в итоге пойдет на сделку с США, противоречащую интересам Пекина, передает агентство.

Bloomberg пишет, что в документе также изложены направления, где экономические интересы России и США могут совпасть после урегулирования войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com