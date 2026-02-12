WSJ: США тайно переправили в Иран тысячи терминалов Starlink 5 12.02.2026, 21:49

3,506

В Иране отключают интернет во время массовых протестов.

Власти США провели тайную операцию по переправке в Иран тысяч спутниковых терминалов Starlink. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа. По их словам, целью операции было обеспечение местных диссидентов доступом в интернет в обход введенных властями Ирана ограничений.

По данным газеты, в Иран было ввезено примерно 6 тыс. терминалов. Это стало первым случаем того, как США прямо занимались ввозом оборудования Starlink в Иран. В общей сложности, утверждают источники газеты, Государственным департаментом США было закуплено 7 тыс. терминалов. Для этого представители администрации перенаправили часть средств, ранее предназначавшихся для поддержки других проектов в Иране. Сообщается, что президент Дональд Трамп был в курсе происходящего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com