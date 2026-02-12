СМИ: Почтовые ящики tut.by перестанут работать
- 12.02.2026, 22:14
В ближайшее время.
С начала 2026 года в адреса юрлиц поступают требования от органов исполнительной власти пользоваться защищенными почтовыми сервисами, размещенными в национальном сегменте интернета. Эти нормы прописаны в указе №60.
При этом акцентируется внимание, что недопустимо использовать для почты ресурсы, связанные с экстремистской деятельностью.
Особое внимание уделили tut.by, который включен в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.
«Решение полностью исключить функционирование ресурсов, связанных с идентификатором tut.by, после информирования субъектов хозяйствования подтвердили компетентные сотрудники органов-регуляторов и правоохранителей», – сообщил Tochka.by источник в отрасли, знакомый с ситуацией.