СМИ: Почтовые ящики tut.by перестанут работать 7 12.02.2026, 22:14

9,086

В ближайшее время.

С начала 2026 года в адреса юрлиц поступают требования от органов исполнительной власти пользоваться защищенными почтовыми сервисами, размещенными в национальном сегменте интернета. Эти нормы прописаны в указе №60.

При этом акцентируется внимание, что недопустимо использовать для почты ресурсы, связанные с экстремистской деятельностью.

Особое внимание уделили tut.by, который включен в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

«Решение полностью исключить функционирование ресурсов, связанных с идентификатором tut.by, после информирования субъектов хозяйствования подтвердили компетентные сотрудники органов-регуляторов и правоохранителей», – сообщил Tochka.by источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com