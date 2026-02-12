Цены на драгметаллы и акции США упали 12.02.2026, 22:18

4,428

Фото: АР

На фоне данных по экономике.

На торгах в четверг, 12 февраля, стоимость апрельского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) снизилась на 3,9% и на минимуме в 19:29 по Минску достигла $4900 за унцию. По данным на 20:20 по Минску снижение замедлилось до 2,11%, золото торгуется на уровне $4991,4.

Фьючерсы на серебро c поставкой в марте упали на 10,8% и на минимуме в 19:49 по Минску достигла $74,865 за унцию. По данным на 20:20 по Минску падение замедлилось до 8,07%, в это время бумаги торговались на уровне $77,155.

Ранее вышла недельная статистика по первичным обращениям за пособиям по безработице в США. Согласно данным, за неделю, завершившуюся 7 февраля, количество первичных заявок на пособие по безработице составило 227 тыс. Показатель снизился по сравнению с предыдущим значением 232 тыс. и превысил консенсус-прогноз в 222 тыс. В Oxford Economics отметили, что отчет не свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда. Более сильный рынок снижает вероятность снижения ставки ФРС.

На этом фоне в минусе оказался также американский рынок акций. Financial Times отмечает, что инвесторы в четверг избавляются от более рискованных активов в пользу «тихих гаваней», таких как казначейские облигации.

«Падение фондового рынка спровоцировало ликвидацию позиций по золоту для привлечения наличных средств», — сказал главный аналитик по драгоценным металлам в HSBC Джеймс Стил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com