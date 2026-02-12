В Белгородской области РФ более 220 тысяч жителей остались без света 5 12.02.2026, 22:21

На одной из подстанций произошла авария.

В Белгородской области свыше 220 тысяч человек остались без электроснабжения после аварии на одной из подстанций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, отключение затронуло Белгород, Белгородский и Шебекинский округа. «Из-за нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. В данный момент на одной из подстанций произошла авария», — написал он, уточнив, что восстановительные работы займут не менее четырех часов.

Накануне вечером, 11 февраля, Белгородская область дважды подверглась воздушным ударам. Были повреждены объекты критической инфраструктуры, в нескольких муниципалитетах отключались электричество и водоснабжение. Ранее, 3 февраля, ракетный удар по подстанциям «Фрунзенская» и «Белгород» привел к массовым отключениям электричества и тепла. 6 и 7 февраля областной центр вновь подвергся атакам: без света и тепла тогда остались 80 тысяч человек, без воды — 100 тысяч.

Критическая ситуация вынудила власти начать эвакуацию. Губернатор Гладков 8 февраля сообщил, что восстановительные работы «не приводят к долгожданному результату». В связи с похолоданием в 455 многоквартирных домах, школах, детсадах и поликлиниках пришлось слить воду из систем отопления. Администрация Белгорода открыла прием заявок на выезд многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров в другие регионы. 12 пунктов обогрева были переведены на круглосуточный режим.

Гладков заверил, что плата за непоставленные ресурсы взиматься не будет, но предупредил: «длительный период» восстановления неизбежен из-за «большого огневого воздействия» на объекты энергетики. «К сожалению, очередной крайне сложный период времени нам с вами придется пережить», — констатировал губернатор.

ВСУ атакуют энергообъекты в Белгородской области в ответ на массированные российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Удары наносятся по белгородским ТЭЦ и электроподстанциям.

