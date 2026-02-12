В Минске возле ст.м. «Пушкинская» остановились троллейбусы 12.02.2026, 22:44

Иллюстрационное фото

В Минске около станции метро «Пушкинская» остановились троллейбусы из-за нарушения контактной сети. Об этом корреспонденту БелТА сообщил генеральный директор ГП «Минсктранс» Олег Дзюбенко.

«Из-за нарушения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов маршрутов №№10, 14, 39, 47, 58, 77. Аварийная служба осуществляет ремонтные работы», - проинформировал Олег Дзюбенко.

Движение транспорта затруднено по пр.Пушкина, ул.Ольшевского – район станции метро «Пушкинская».

