В Минске возле ст.м. «Пушкинская» остановились троллейбусы
- 12.02.2026, 22:44
Фотофакт.
В Минске около станции метро «Пушкинская» остановились троллейбусы из-за нарушения контактной сети. Об этом корреспонденту БелТА сообщил генеральный директор ГП «Минсктранс» Олег Дзюбенко.
«Из-за нарушения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов маршрутов №№10, 14, 39, 47, 58, 77. Аварийная служба осуществляет ремонтные работы», - проинформировал Олег Дзюбенко.
Движение транспорта затруднено по пр.Пушкина, ул.Ольшевского – район станции метро «Пушкинская».