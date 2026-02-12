закрыть
20 мая 2026, среда, 23:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина готова продолжать борьбу с Россией

21
  • 12.02.2026, 22:50
  • 11,968
Зеленский: Украина готова продолжать борьбу с Россией

Лучше без сделки, чем с плохой.

Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Украине якобы предстоят годы продолжения боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет.

В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу.

«Украина не проигрывает», - сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя.

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран