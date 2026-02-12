Зеленский: Украина готова продолжать борьбу с Россией

Зеленский: Украина готова продолжать борьбу с Россией21
- 12.02.2026, 22:50
- 11,968
Лучше без сделки, чем с плохой.
Украина готова бороться с Россией дальше, если возможности подписать хорошую сделку о завершении войны не будет.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.
По данным издания, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского испытывают тревогу, что окно возможности для заключения мирной сделки между Украиной и Россией закрывается. По их мнению, Украине якобы предстоят годы продолжения боевых действий, если этой весной соглашение о завершении войны достигнуто не будет.
В свою очередь Зеленский, как пишет The Atlantic, в интервью подчеркнул, что скорее вообще откажется от сделки, чем заставит свой народ принять плохую. Также президент заверил, что после четырех лет полномасштабной войны готов продолжать борьбу.
«Украина не проигрывает», - сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя.