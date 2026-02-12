Подводный кабель между Польшей и Швецией временно не работает 12.02.2026, 23:04

Подводный кабель, соединяющий Польшу и Швецию, временно не работает из-за неисправности.

Об этом заявил оператор польской энергетической системы Polskie Sieci Elektroenergetyczne, передает RMF24.

Неисправность подводного кабеля высокого напряжения постоянного тока SwePol Link между Польшей и Швецией, способного передавать 600 МВт при 450 кВ, произошла вечером 11 февраля.

В результате 12 февраля соединение временно не работает из-за неисправности. Компания отмечает, что нет никаких признаков того, что это стало следствием умышленных действий.

«Продолжаются подготовительные работы для ремонта поврежденной компоненты», – отметили в Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

В настоящее время ожидается, что он будет восстановлен до полуночи 14 февраля.

SwePol Link – это подводная электросеть, соединяющая Польшу и Швецию и позволяющая передавать электроэнергию между странами. Кабель проложен по дну Балтийского моря более 200 км.

