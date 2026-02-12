21 мая 2026, четверг, 0:06
  12.02.2026, 23:09
Зеленский: Идея выборов во время войны принадлежит россиянам

По словам президента Украины, Кремль хочет избавиться от него.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам и референдуму, но этого хочет именно Россия, чтобы «избавиться от него». В то же время он сам не «цепляется за власть».

Об этом президент Украины сказал в интервью The Atlantic.

Зеленский рассказал, что тактика переговоров с США, которую выбрала Украина, «заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну»: «Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс».

Именно поэтому, отмечает The Atlantic, Украина отказалась от некоторых своих предыдущих требований, в частности о наказании Путина и российских генералов за военные преступления в Украине. Двое неназванных советников Зеленского, которых цитирует издание, предположили, что Киев, возможно, готов даже отказаться от территории Донецкой области, которая сейчас находится под его контролем.

«Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: «Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они?». Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы», – говорит президент Украины.

Он говорит, что его устраивает референдум, но повторил, что это должно быть «правильное соглашение». А идея проведения выборов во время войны, по его словам, принадлежала россиянам, «потому что они хотят избавиться от меня».

