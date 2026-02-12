Туман к утру расползется по Беларуси 12.02.2026, 23:20

Объявлен оранжевый уровень опасности.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана, сообщил Белгидромет. К утру 13 февраля в стране ожидается плохая видимость.

В ночь на 13 февраля наблюдающиеся по западу туманы распространятся на большую часть территории Беларуси и Минск. Они сохранятся до конца ночи и в утренние часы. Видимость в тумане составит 100−500 м. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, в пятницу, 13 февраля, ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью будет −4…+2°С, днем −1…+5°С. На следующий день местами сохранится туман, все также прогнозируются дождь со снегом. Температура — от −8°С по северо-западу до +2°С по юго-востоку. В воскресенье ожидается слабая метель на юге страны. Ночью от −5°С по югу до −19°С по северу, днем −5…12°С, в южных районах местами −3…4°С.

