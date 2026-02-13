Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака7
- 13.02.2026, 1:02
Президент Украины заявил о «своих причинах» уволить главу своего Офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента не из-за дела «Мидас».
Об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.
Президент Украины отказался признать, что расследование коррупции заставило его уволить Андрея Ермака.
«У меня были свои причины», - подчеркнул Зеленский.
Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский «годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине» уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком.
Отмечается, что Андрей Ермак «враждовал с рядом западных дипломатов» и «почти со всеми» в окружении президента.