Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака 7 13.02.2026, 1:02

Президент Украины заявил о «своих причинах» уволить главу своего Офиса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента не из-за дела «Мидас».

Об этом Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

Президент Украины отказался признать, что расследование коррупции заставило его уволить Андрея Ермака.

«У меня были свои причины», - подчеркнул Зеленский.

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что Зеленский «годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине» уволить Андрея Ермака, который был главным переговорщиком.

Отмечается, что Андрей Ермак «враждовал с рядом западных дипломатов» и «почти со всеми» в окружении президента.

