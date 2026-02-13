На минском проспекте сократят число полос
- 13.02.2026, 2:52
- 4,768
Из-за строительства метро.
На участке проспекта Победителей в Минске с 13 февраля сократят число полос движения, сообщила столичная Госавтоинспекция.
В связи со строительством метро с вечера 13 февраля вносятся корректировки в организацию дорожного движения по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова.
Число полос для движения транспорта сокращается с трех до двух в каждом направлении.
Напомним, сейчас в Минске продолжается строительство третьей (зеленой) линии метро. Как сообщалось в октябре 2025-го, в указанном районе пересечения улицы Мельникайте и проспекта Победителей признали нерациональным возведение станции «Профсоюзная». Ближайшей новой станцией должна быть «Переспа».