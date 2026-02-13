21 мая 2026, четверг, 3:03
На минском проспекте сократят число полос

  13.02.2026, 2:52
  • 4,768
Из-за строительства метро.

На участке проспекта Победителей в Минске с 13 февраля сократят число полос движения, сообщила столичная Госавтоинспекция.

В связи со строительством метро с вечера 13 февраля вносятся корректировки в организацию дорожного движения по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до проспекта Машерова.

Число полос для движения транспорта сокращается с трех до двух в каждом направлении.

Напомним, сейчас в Минске продолжается строительство третьей (зеленой) линии метро. Как сообщалось в октябре 2025-го, в указанном районе пересечения улицы Мельникайте и проспекта Победителей признали нерациональным возведение станции «Профсоюзная». Ближайшей новой станцией должна быть «Переспа».

