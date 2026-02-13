Reuters: Индия приостановила участие в проекте с «Росатомом» по литию в Мали 13.02.2026, 3:00

3,006

Детали.

Индия приостановила участие в проекте по добыче лития в Мали, который поддерживает «Росатом», из-за «рисков для безопасности», сообщает Reuters со ссылкой на источники, участвовавшие в принятии решения индийской стороной.

Агентство отмечает, что Индия стремиться защитить свои инвестиции в этой стране. «Проект приостановлен, потому что мы не можем тратить деньги на то, что может привести к потере инвестиций», — сказал один из источников.

Как пишет Reuters, «Росатом» предложил индийским госкомпаниям Khanij Bidesh India и NLC India совместную разведку месторождений лития в Мали в 2025 году.

«Росатом», как пишет Reuters, отказался от комментариев.

Reuters напомнил, что ранее ряд западных государств, в том числе США и Британия, призвали своих граждан покинуть Мали из-за активизации боевиков.

Индия наращивает усилия по обеспечению стабильных поставок лития — ключевого ресурса для снижения углеродного следа. К 2030 году страна планирует довести долю электромобилей до 30%, а электрического двухколесного транспорта — до 80% (сегодня — 4% и 6% соответственно), отмечает Reuters. Для этого Нью-Дели расширяет сырьевые соглашения с Аргентиной, Австралией и Чили. Последняя крупная сделка была заключена Khanij Bidesh India в 2024 году с аргентинской госкомпанией на разведку пяти литиевых блоков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com