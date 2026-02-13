США направят в Армению более $13 миллиардов инвестиций 1 13.02.2026, 4:43

Это почти половина ее годового ВВП.

США планируют направить в Армению инвестиции на сумму более 13 миллиардов долларов, что составляет почти половину годового ВВП страны. Согласно информации Bloomberg, эти средства должны помочь Еревану уменьшить многолетнюю зависимость от России.

Во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению было подписано соглашение о гражданском ядерном партнерстве. Оно предусматривает выделение Армении до 9 миллиардов долларов. Еще 4 миллиарда планируется направить на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта. Для армянской экономики, годовой ВВП которой составляет около 27 миллиардов долларов, это беспрецедентные суммы.

Ядерное соглашение открывает возможность поставок американских атомных технологий и участия компаний США в строительстве новой атомной станции вместо Мецаморской АЭС, которая была возведена в советское время и обеспечивает около 40% электроэнергии страны. До этого времени станция находилась под управлением «Росатома», а топливо поставлялось из России.

Визит Вэнса стал частью более широкой борьбы за влияние на Южном Кавказе — важном транспортно-энергетическом регионе. После Еревана американский вице-президент посетил Баку, где с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была подписана Хартия о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает сотрудничество в транспорте, энергетике, обороне и цифровых технологиях, а также развитие так называемого Среднего коридора и проекта TRIPP — маршрута в Нахичевань через территорию Армении.

Активизация США в регионе произошла после событий августа 2025 года, когда в Вашингтоне было подписано соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое положило конец многолетнему конфликту вокруг Нагорного Карабаха.

Сближение Армении с США ускорилось после войны начала 2020‑х годов и потери контроля над Нагорным Карабахом. Тогда Ереван не получил ожидаемой поддержки от России и партнеров по ОДКБ, после чего заморозил участие в организации. В 2023 году Армения провела первые совместные военные учения с США.

В августе 2025 года Армения и Азербайджан договорились о реализации проекта TRIPP, который предусматривает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. В январе 2026 года глава МИД Армении заявил, что участие России в этом проекте не предусматривается.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com