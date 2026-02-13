Кения подняла скандал из-за действий РФ 9 13.02.2026, 5:57

Страна обвинила РФ в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины.

Кения обвинила РФ в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. Глава МИД страны Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы прекратить эту практику.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

«Вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер. Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу», - говорится в заявлении.

Отмечается, что после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.

«Как стало известно от четырех кенийцев, которые недавно вернулись с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое - охранниками, а четвертый - спортсменом высокого уровня. Всего же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев», - сообщили в Центре.

Таким способом Россия пытается компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри страны. В ЦПД подчеркнули, что такие действия россиян прямо противоречат их пропагандистским заявлениям в Африке.

В частности, в них РФ противопоставляет себя «колониальному Западу» и заявляет об «уважении к Африке», хотя на самом деле использует африканцев, как ресурс для войны против Украины.

