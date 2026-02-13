Рецидивист из Челябинска сдался ВСУ в первом же бою

Рецидивист из Челябинска сдался ВСУ в первом же бою6
- 13.02.2026, 8:29
Из своих 46 лет россиянин отсидел 26.
Бойцы 46-й бригады в первом же бою взяли в плен рецидивиста из Челябинска, который променял 26 лет тюрьмы на фронт.
Видео разговора с ним опубликовали на канале 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады.
На кадрах 46-летний мужчина признается, что большую часть своей жизни он провел за решеткой - из своих 46 лет отсидел 26.
И вот, надеясь на «чистый лист» и свободу, он добровольно подписал контракт, однако его реальный боевой опыт оказался катастрофически коротким.
Российская система в очередной раз использовала заключенного как одноразовый ресурс: мужчину бросили на передовую без надлежащей подготовки. Как следствие, «карьера» оккупанта завершилась, не успев начаться - во время первого же боевого выхода он оказался в руках украинских десантников.
«Его история - очередной пример того, как российская система бросает на войну людей с криминальным прошлым, для которых эта «мобилизация» становится не путем к свободе, а очередным кругом в неудачной жизни», - написали украинские защитники.