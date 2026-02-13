Симоньян показала последствия онкологической болезни
- 13.02.2026, 8:37
Пропагандистка впервые за долгое время появилась на публике в таком виде.
Российская журналистка и пропагандистка Маргарита Симоньян впервые за долгое время появилась на публике с полностью побритой головой, вызвав широкий резонанс в СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Сообщается, что ярая пропутинская пропагандистка Маргарита Симоньян посетила Краснодар, где в торжественной обстановке получила звание «Почетный житель Краснодара».
Напомним, что, как главный редактор RT и пропагандистский голос Кремля, Симоньян активно формирует нарративы, оправдывающие действия России в войне против Украины.
Внешний вид и внимание к здоровью
Появление Симоньян с побритой головой вызвало широкий резонанс. Несмотря на слухи о химиотерапии и проблемах со здоровьем, журналистка пытается демонстрировать жизненную активность и продолжает участвовать в формировании пропагандистского дискурса. Особенно «эффектно» это смотрится после внезапной кончины ее супруга, еще одного пропагандиста Кремля, - Тиграна Кеосаяна.
Влияние на общественное восприятие
Симоньян использует каждый публичный выход для укрепления нарратива о «стойкости и непоколебимости» российских медиа. Ее активность на фоне длительного отсутствия на публике демонстрирует готовность продолжать поддерживать пропагандистские усилия в условиях международной критики и информационной войны против Украины.
Появление Маргариты Симоньян без парика становится символическим актом в контексте российской войны в Украине: несмотря на личные трудности, она продолжает оставаться ключевым лицом медийной машины, формирующей поддержку действий Кремля и символом антиукраинских настроений внутри РФ.