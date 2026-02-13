закрыть
21 мая 2026, четверг, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Симоньян показала последствия онкологической болезни

  • 13.02.2026, 8:37
  • 15,846
Симоньян показала последствия онкологической болезни
Маргарита Симоньян

Пропагандистка впервые за долгое время появилась на публике в таком виде.

Российская журналистка и пропагандистка Маргарита Симоньян впервые за долгое время появилась на публике с полностью побритой головой, вызвав широкий резонанс в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Сообщается, что ярая пропутинская пропагандистка Маргарита Симоньян посетила Краснодар, где в торжественной обстановке получила звание «Почетный житель Краснодара».

Напомним, что, как главный редактор RT и пропагандистский голос Кремля, Симоньян активно формирует нарративы, оправдывающие действия России в войне против Украины.

Внешний вид и внимание к здоровью

Появление Симоньян с побритой головой вызвало широкий резонанс. Несмотря на слухи о химиотерапии и проблемах со здоровьем, журналистка пытается демонстрировать жизненную активность и продолжает участвовать в формировании пропагандистского дискурса. Особенно «эффектно» это смотрится после внезапной кончины ее супруга, еще одного пропагандиста Кремля, - Тиграна Кеосаяна.

Влияние на общественное восприятие

Симоньян использует каждый публичный выход для укрепления нарратива о «стойкости и непоколебимости» российских медиа. Ее активность на фоне длительного отсутствия на публике демонстрирует готовность продолжать поддерживать пропагандистские усилия в условиях международной критики и информационной войны против Украины.

Появление Маргариты Симоньян без парика становится символическим актом в контексте российской войны в Украине: несмотря на личные трудности, она продолжает оставаться ключевым лицом медийной машины, формирующей поддержку действий Кремля и символом антиукраинских настроений внутри РФ.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран