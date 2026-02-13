Украинская ракета вызвала нервный тик у российских солдат 3 13.02.2026, 8:48

ПВО с ней не справляется.

В ночь на 12 февраля ВСУ нанесли результативный удар по российскому арсеналу ГРАУ под Котлубанью. Это второй официально подтвержденный случай применения крылатой ракеты FP-5 «Фламинго».

Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удар по складу главного ракетно-артиллерийского управления сопровождался мощными взрывами и последующей вторичной детонацией.

В официальной сводке отмечено: «зафиксировано потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією».

Местные власти провели эвакуацию поселка Котлубань, расположенного примерно в километре от объекта.

Это уже второй эпизод, когда использование FP-5 «Фламинго» подтверждено официально.

Впервые название ракеты прозвучало в сообщении о серии январских ударов по полигону «Капустин Яр», где, как утверждалось, поражалась инфраструктура подготовки пусков ракет средней дальности.

Возможное обновление ракеты

Повторный успешный прорыв защищенных объектов может указывать на модернизацию ракеты.

Ранее сообщалось о планах оснастить FP-5 системой полета на малых высотах. Наиболее вероятным решением считается интеграция TERCOM — технологии сопоставления рельефа местности для навигации.

Снижение высоты маршрута позволяет крылатой ракете уходить из зоны обнаружения наземных РЛС, а автономная навигация повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Тот факт, что оба пораженных объекта находятся в одном регионе и расположены на расстоянии около 120 км друг от друга, может свидетельствовать о недостаточном усилении ПВО в данном районе.

