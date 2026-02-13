В Минске остановились троллейбусы на многих маршрутах 10 13.02.2026, 9:13

Что случилось?

Из-за повреждения контактной сети в Минске произошла остановка движения троллейбусов на многих маршрутах, сообщили БелТА в «Минсктрансе»

С 6.44 на пр.Пушкина, ул.Притыцкого во всех направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов №№ 10, 39, 47, 77.

Также с 6.38 на ул.М.Богдановича (о.п. «Никитина») в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов №№ 34, 46, 53.

На пр.Дзержинского, ул.Алибегова в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов №№ 10, 25, 32, 36, 64.

С 5.43 на ул.Скрипникова, 44 в направлении ул.Притыцкого из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов №№ 13, 77. Движение организовано по ул. Сухаревской, Шаранговича, Горецкого, Лобанка.

С 6.25 на пр.Пушкина, ул.Ольшевского во всех направлениях из-за повреждения контактной сети остановилось движение троллейбусов №№ 10, 14, 39, 47, 58, 77.

С 6.26 на ул.Кальварийской, 27 из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов №№ 4, 7, 9, 13, 14, 44, 58.

С 6.29 на ул.Уманской в направлении пр.Дзержинского из-за повреждения контактной сети остановлено движение троллейбусов №№ 8, 31, 47.

С 6.58 на ДС «Малиновка-4» по технической причине произошла остановка движения электробусов на маршруте №103.

