Выплаты остановились: Россия уже еле финансирует армию и военные заводы 15 13.02.2026, 9:17

Закрывать эту «дыру» нечем.

Спустя 4 года полномасштабной войны экономика РФ настолько сдулась, что уже не в состоянии полноценно обслуживать войну и ВПК. Кризис неплатежей нарастает. Об этом откровенно рассказал известный российский политик-националист, основатель «Русских маршей» Дмитрий Демушкин, передает Dialog.UA.

Демушкин рассказал о приятеле, который работает на одном из военных заводов России. И этому человеку не платят зарплату уже около 6 месяцев. «Я говорю, слушай, ну это же прямое уголовное дело! Можно же написать заявление. Полгода не платить зарплату - ну это как-то странно, тем более, что они там госзаказ (выполняют - ред.). Он говорит, да, тем не менее. Их собирают руководители и говорят: «Вот мы вам заплатим 20-30 тыс. аванса - и ждите, а иначе мы вас всех распустим». Мы видим неплатежи, которые уже начинаются! Мы видим катастрофические недосдачи в бюджете! Останавливаются, казалось бы, священные для власти выплаты. Несколько (регионов - ред.) заявили, что они уже не способны выплачивать похоронные бойцам (войны против Украины - ред.)», - рассказал Демушкин.

Отметим, что ситуация в экономике РФ действительно близка к катастрофе. Об этом даже начали писать некоторые прокремлевские СМИ, пытаясь достучаться к Кремлю. Например, полностью лояльная режиму газета «Московский комсомолец» на днях спрогнозировала РФ рекордный дефицит бюджета в 10 млрд уже в 2026 году. Покрывать эту дыру нечем.

