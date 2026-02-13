Внешний госдолг России вырос до рекордного за 20 лет уровня 4 13.02.2026, 9:59

Внутренний тоже увеличивается.

Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг $61,97 млрд. Это самый высокий показатель за последние 20 лет, следует из данных российского Минфина, пишет The Moscow Times.

Так, на 1 января 2006 года он составлял $76,5 млрд, но уже к 2007-му снизился до $52 млрд и в последующие годы не превышал отметку в $60 млрд.

Внешний госдолг учитывает обязательства правительства перед нерезидентами в иностранной валюте. Он является частью общего внешнего долга страны, который также приходится на банки, государственные и частные компании, а также различные организации. Банк России оценивал совокупный внешний долг страны на 1 января 2026 года в $319,8 млрд. По данным регулятора, за прошедший год он вырос на $30 млрд, или на 10,4%. На это повлияла переоценка обязательств из-за укрепления рубля, а также привлечение дополнительного долгового финансирования.

Помимо внешнего госдолга, у правительства есть внутренний долг. По данным Минфина, за 2023–25 годы он увеличился на 13 трлн руб. и достиг отметки в 38,5 трлн руб. В 2026 году власти планируют занять еще 3,98 трлн руб., в 2027-м — 3,79 трлн, а в 2028-м — 4,57 трлн. Таким образом, с учетом госгарантий за три года общий внутренний госдолг должен увеличиться на 15,2 трлн руб., до 53,7 трлн.

Правительству приходится наращивать госдолг, чтобы залатать бюджет, дефицит которого в 2025 году превысил изначальный план в 5 раз и составил 5,7 трлн руб. В текущем году власти рассчитывают уменьшить «дыру» в казне до 3,8 трлн руб. При этом на внутреннем рынке Минфин размещает облигации на 10 лет под 14–15% годовых. В результате расходы на проценты по долгу приближаются к 1,5% ВВП, подсчитывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

