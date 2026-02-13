«Россияне радовались, но недолго» 9 13.02.2026, 16:21

27,156

Минобороны Украины провело кибероперацию по поиску российских Starlink.

Минобороны Украины провело операцию и собрало данные о 2420 российских Starlink и их точном местонахождении. Об этом ведомство рассказало в Threads.

«Россияне научились обходить блокировку Starlink? Они радовались, но недолго. Потому что на самом деле это была наша операция при участии 256-й Киберштурмовой дивизии. Удалось собрать данные о 2420 вражеских терминалах и их точных местах нахождения. Кроме того, россияне, воспользовавшиеся ботом, еще и накидали донатов на 5870 долларов, которые направят на закупку дополнительных дронов», — заявили в Минобороны Украины.

Там добавили, что терминалы российских Starlink заблокированы, а координаты переданы для дальнейшей обработки.

Напомним, терминалы Starlink в российских подразделениях работали незаконно, потому что ввозились контрабандой из других стран. Настроить их удавалось в том числе потому, что формально они находились на территории Украины, пусть оккупированной.

В январе новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров обратился в SpaceX с просьбой отключить российские терминалы. Илон Маск ответил положительно, и в число отключенных попали все аппараты, не зарегистрированные в Украине.

Сразу после отключения ВСУ зафиксировали падение боевой активности россиян.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com