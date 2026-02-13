Дроны повторно атаковали стратегические заводы в Волгограде 8 13.02.2026, 9:52

После мощных взрывов вспыхнули пожары.

В ночь на 13 февраля дроны повторно атаковали стратегические объекты в Волгоградской области России. Об этом пишет Диалог.UA после анализа сообщений в соцсетях.

Жители Волгограда сегодня услышали взрывы вскоре после полуночи. Местный аэропорт закрыли. В Волгограде зафиксировано несколько пожаров после ударов БпЛА.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ночь на 13 февраля стратегические объекты этого региона подверглись воздушной атаке.

По его словам, «враг атакует объекты промышленной инфраструктуры». В Волгограде и в Волгоградской области зафиксированы «падения обломков БпЛА на территории нескольких промышленных предприятий».

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 13 февраля над территорией России российская ПВО якобы сбила 58 украинских дронов. Про ситуацию в Волгоградской области ничего не говорят.

Напомним, вчера, 12 февраля, ВСУ нанесли ракетный удар по арсеналу ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) возле поселка Котлубань в Волгоградской области.

Губернатор Андрей Бочаров фактически подтвердил эту информацию, заявив, что проводится эвакуация жителей Котлубани. В дальнейшем ракетный удар по ГРАУ возле Котлубани подтвердил и Генштаб ВСУ. Он рассказал, что для уничтожения этого военного объекта применили шесть украинских дальнобойных ракет «Фламинго».

Перед этим, в ночь на 11 февраля, ВСУ нанесли удар дронами по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. После этого завод приостановил работу.

