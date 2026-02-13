В Кремле кончаются «дрова и уголь» 21 13.02.2026, 10:19

8,596

Геннадий Гудков

Россия живет как в старом советском анекдоте.

Хотя российская экономика в кризисе и ее состояние постоянно ухудшается, но поводов думать, что это приведет к остановке войны, пока нет, сообщил российский оппозиционер Геннадий Гудков.

У России есть своя «методика», которая позволяет вести боевые действия еще долго, выжимая последние соки из граждан РФ. Об этом российский политик рассказал в своем интервью для YouTube-канала «Сейчас».

«У них кончаются «дрова и уголь». Они вряд ли смогут поддерживать «огонь тлеющей экономики» административно-командными методами. Экономика — штука такая: она либо работает, потому что условия созданы, либо не работает, потому что эти условия ухудшились. Я, конечно, понимаю, что это радует граждан Украины, которые подвергаются варварским бомбардировкам, атакам, живут без света, но давайте будем реалистами: у российской экономики еще есть запас прочности. Этот запас прочности измеряется многими месяцами», - описал ситуацию в российской экономике политик.

При этом Гудков подчеркнул: «Тут важно знать, что здесь работает то, чего не понимают западные политики. Здесь работает советский анекдот: «Папа, водка подорожала. Правда, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». Так что будут выдавливать «все соки» из россиян, и они сейчас это уже делают. Налоговое бремя увеличивают. Они будут сейчас облагать налогом все то, что раньше не облагалось. Они могут запустить эмиссию, они могут взять займ у Китая, если Китай даст, конечно, поэтому они будут какое-то время маневрировать. Запас прочности у них, к сожалению, еще существует».

