На видео показали легендарный белорусский автобус 9 13.02.2026, 10:27

12,018

Он до сих пор возит пассажиров.

В Солигорске пассажиров по маршруту до сих пор развозит белорусский автобус «Неман 5201». Об этом рассказал местный блогер и опубликовал видео транспортного средства, пишет «Зеркало».

.

В описании к ролику автор указал, что «Неман 5101» «единственный», но в комментариях его поправили. По данным сервиса «Автобусный транспорт», в Беларуси есть минимум три таких транспортных средства, которые работают на линии.

«Неман 5201» стал продолжением линейки автобусов, выпускаемых на заводе с конца XX века, пишет «Мінская праўда». Он предназначался для перевозки пассажиров на междугородних и пригородных маршрутах, а также использовался как служебный транспорт.

«Неман 5201» рассчитан на 23 сидячих места. В 2006 году появилась также его модификация повышенной комфортности для междугородних маршрутов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com