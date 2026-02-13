закрыть
21 мая 2026, четверг, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На видео показали легендарный белорусский автобус

9
  • 13.02.2026, 10:27
  • 12,018
На видео показали легендарный белорусский автобус

Он до сих пор возит пассажиров.

В Солигорске пассажиров по маршруту до сих пор развозит белорусский автобус «Неман 5201». Об этом рассказал местный блогер и опубликовал видео транспортного средства, пишет «Зеркало».

.

В описании к ролику автор указал, что «Неман 5101» «единственный», но в комментариях его поправили. По данным сервиса «Автобусный транспорт», в Беларуси есть минимум три таких транспортных средства, которые работают на линии.

@soligorsk483

♠️❤️‍🔥НЕМАН 5201❤️‍🔥♠️ ♠️❤️‍🔥AB 8313-5❤️‍🔥♠️ Единственный Солигорский Неман

♬ Мечта (Slowed) - PERMSKY KRAY

«Неман 5201» стал продолжением линейки автобусов, выпускаемых на заводе с конца XX века, пишет «Мінская праўда». Он предназначался для перевозки пассажиров на междугородних и пригородных маршрутах, а также использовался как служебный транспорт.

«Неман 5201» рассчитан на 23 сидячих места. В 2006 году появилась также его модификация повышенной комфортности для междугородних маршрутов.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран