На видео показали легендарный белорусский автобус

На видео показали легендарный белорусский автобус9
- 13.02.2026, 10:27
Он до сих пор возит пассажиров.
В Солигорске пассажиров по маршруту до сих пор развозит белорусский автобус «Неман 5201». Об этом рассказал местный блогер и опубликовал видео транспортного средства, пишет «Зеркало».
В описании к ролику автор указал, что «Неман 5101» «единственный», но в комментариях его поправили. По данным сервиса «Автобусный транспорт», в Беларуси есть минимум три таких транспортных средства, которые работают на линии.
@soligorsk483
«Неман 5201» стал продолжением линейки автобусов, выпускаемых на заводе с конца XX века, пишет «Мінская праўда». Он предназначался для перевозки пассажиров на междугородних и пригородных маршрутах, а также использовался как служебный транспорт.
«Неман 5201» рассчитан на 23 сидячих места. В 2006 году появилась также его модификация повышенной комфортности для междугородних маршрутов.