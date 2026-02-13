СМИ: Адаму Кадырову удалили селезенку, он может ослепнуть на один глаз 13.02.2026, 13:12

18,864

Адам Кадыров

Его охранникам повезло куда меньше.

По сведениям источников «Новой газеты Европа», на прошлой неделе третьего сына главы Чечни Адама Кадырова выписали из Боткинской больницы, в которой он пролежал почти три недели дней после ДТП в Грозном. Только дождавшись его возвращения в Чечню, Рамзан Кадыров, наконец, лично прокомментировал ситуацию с аварией, которая произошла 18 января в центре Грозного по вине водителя головной машины кортежа его сына. 9 февраля в ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым Кадыров сказал: «По стране произошло 128 тысяч аварий, 13009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номер один в мировых новостях».

Из слов главы Чечни было не совсем понятно, что в такой ситуации его больше всего удивляет — само по себе появление в публичном поле информации об аварии или тот факт, что к случившемуся было такое повышенное внимание.

Прокурора же республики глава Чечни поздравил с присвоением звания генерал-лейтенанта за «четкое взаимодействие между надзорными органами, правоохранительными структурами и исполнительной властью». Это «взаимодействие», вероятно, выражается и в том, что республиканская прокуратура систематически закрывает глаза на отсутствие уголовных дел по факту ДТП с участием высокопоставленных чеченских чиновников.

10 февраля в официальном телеграм-канале Кадырова появилось первое после долгого лечения видео с Адамом Кадыровым. Его снял сам глава Чечни. В тексте под видеороликом Рамзан Кадыров поясняет: «Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым, и секретарем Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам».

Однако на самом видео, которое длится меньше минуты, едят (то ли мороженое, то ли йогурт) только сам Рамзан Кадыров и его помощник. Адам Кадыров ничего не ест. И первое, что бросается в глаза, — то, что с момента своего последнего появления на публике он заметно похудел.

Как сообщала «Новая газета Европа», в ходе аварии Адам Кадыров получил травмы, не опасные для жизни, и его лечение вполне можно было бы доверить чеченским врачам. Однако родители Адама Кадырова решили перестраховаться и госпитализировали своего сына в одну из лучших клиник Москвы. В Боткинской клинике, по нашей информации, Адаму Кадырову удалили селезенку и прописали строгую диету сроком на полгода, исключающую мясо с высоким содержанием жиров, острую и соленую пищу. Также у сына Кадырова в результате травмы головы была диагностирована трещина в челюсти, что само по себе исключило на какое-то время употребление твердой пищи. За три недели диетического питания 18-летний Адам Кадыров потерял лишний вес и утратил свою детскую пухлость.

Единственным серьезным последствием аварии, по данным источника «Новой газеты Европа», стало диагностированное уже врачами Боткинской больницы повреждение зрительного нерва. По словам нашего источника, «до сих пор нет ясности, каковы последствия этой травмы, есть опасность, что Дустум (позывной Адама Кадырова. — Прим. ред.) останется на один глаз слепым».

Трем охранникам, находившимся во время аварии с Адамом Кадыров в головной машине кортежа, повезло меньше. Все трое также пропали из публичного поля с 18 января. По данным наших источников, по крайней мере двое их них — Бислан Каимов и Апти Ирасханов (родной племянник министра МВД по ЧР Аслана Ирасханова) — также были эвакуированы в Москву. Они были госпитализированы в ЦКБ Управления делами президента РФ с куда более серьезными травмами (головы и позвоночника). Госпитализацию считающегося лучшим другом Адама Кадырова Бислана Каимова подтвердил его брат, опубликовав видео и фотографии из больницы.

По сведениям источников чеченского телеграм-канала NIYCO, Бислан Каимов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и, возможно, останется парализованным на всю жизнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com