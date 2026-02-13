На саммите в Бельгии лидеры ЕС согласовали революционную политику «Европы двух скоростей» 1 13.02.2026, 10:37

Это станет основой для дальнейшего экономического укрепления Евросоюза.

Отдельные лидеры ЕС на неформальном саммите в Бельгии 12 февраля фактически согласовали, что концепция «Европы двух скоростей» теперь станет основой для дальнейшего экономического укрепления Евросоюза.

Об этом говорится в публикации EU Observer.

Несколько лидеров ЕС, в частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, поддержали так называемую концепцию «Европы двух скоростей». Она призвана продвигать реформы, обходя принцип единодушия, который считают препятствием для конкурентоспособности в условиях стратегического соперничества с США и Китаем.

К ним присоединились бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги и еще один бывший премьер-министр Италии Энрико Летта. Оба в 2024 году опубликовали доклады, призванные направить усилия на повышение конкурентоспособности ЕС.

На полях встречи премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила, что новая рабочая группа под руководством Италии, Германии и Бельгии, сосредоточенная на конкурентоспособности, продолжит работу накануне мартовского заседания Европейского совета.В встрече приняли участие 19 стран. Испания, Португалия, Ирландия, Словения, Мальта и три государства Балтии участия не принимали.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер признал, что такой формат выглядел «не очень элегантно» по отношению к отсутствующим, но подчеркнул важность быстрых действий.

На встрече проект Банковского союза и союза рынков капитала (CMU), который годами находился в тупике из-за разногласий между странами, получил новую жизнь под названием Союз сбережений и инвестиций (SIU). Обновленный формат направлен на разблокирование долгосрочных сбережений и стимулирование экономического роста, несмотря на продолжающиеся споры по поводу налогов и банковского надзора.

В среду фон дер Ляйен предупредила: если государства-члены в этом году не продвинут долгожданный CMU, она будет двигаться вперед с меньшей коалицией стран. «Завершение формирования Союза сбережений и инвестиций (обновленное название CMU) может высвободить до 470 млрд евро инвестиций», – сказала она.

В четверг она повторила, что если до июня 2026 года не будет достигнут достаточный прогресс, будут рассматриваться другие варианты. «Часто мы движемся со скоростью самых медленных, а усиленное сотрудничество позволяет этого избежать», – отметила фон дер Ляйен.

Еще одним вопросом, который лидеры обсуждали в четверг, стал так называемый «28-й режим», предусматривающий рассмотрение ЕС как единого рынка для регистрации компаний и труда – с отказом от мозаики из 27 различных национальных правил, которые считают препятствием для привлечения капитала.

Ожидается, что «28-й режим», который многие считают потенциальным «переломным моментом», представят до конца марта. «Где бы вы ни были, вы сможете зарегистрировать компанию, инкорпорированную в ЕС, в течение 48 часов», – сказала фон дер Ляйен в четверг.

Если не все 27 государств-членов согласятся на внедрение плана, отдельная группа стран может двигаться вперед, добавила она.

