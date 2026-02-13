Стало известно, сколько солдат КНДР было ликвидировано в войне против Украины 8 13.02.2026, 14:59

иллюстративное фото

Часть выживших могут повторно отправить на фронт.

Около 6000 северокорейских военных погибли или получили ранения, воюя на стороне России против Украины. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

«По оценкам разведки, 6000 северокорейских солдат погибли или получили ранения», - цитирует агентство источник.

По данным разведки, в настоящее время в прифронтовом Курском регионе России находится около 11 тысяч военных из Северной Кореи. Из них примерно 10 тысяч – боевые подразделения, еще тысяча – инженерные войска.

Кроме того, около 1100 военных, которые вернулись в КНДР в декабре 2025 года, могут снова отправить в Россию для участия в войне против Украины.

Несмотря на значительные потери, в разведке Южной Кореи заявляют, что северокорейская армия получила практические результаты от участия в боевых действиях.

«Несмотря на 6000 потерь, северокорейская армия достигла результатов в виде приобретения современных боевых тактик на поле боя, а также модернизации своих систем вооружения при технической помощи России», – говорится в сообщении.

Пхеньян создал новый департамент беспилотных летательных аппаратов и работает над формированием системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.

