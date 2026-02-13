США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink для поддержки протестующих

США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink для поддержки протестующих2
- 13.02.2026, 11:43
В WSJ раскрыли подробности.
Администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink. Это произошло после жестокого подавления Тегераном масштабных антиправительственных выступлений.
Так Белый дом попытался обеспечить протестующим доступ к сети после блокировки интернета властями Ирана. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.
Что известно
В январе режим аятолл жестоко подавил масштабные антиправительственные протесты в Иране. По оценкам правозащитников, были убиты тысячи протестующих. Ошеломляющее своими масштабами массовое убийство происходило на фоне блокирования властями доступа людей к интернету.
После этого, по данным WSJ, США контрабандой ввезли в страну около шести тысяч комплектов спутникового интернета: это был первый случай прямой отправки системы Starlink в Иран.
По словам источников WSJ, Госдепартамент ранее закупил почти семь тысяч терминалов Starlink, большая часть из них была приобретена в январе. Цель состояла в том, чтобы обеспечить протестующих связью с внешним миром на фоне блокирования властями интернета.
Собеседники издания отметили, что президент Трамп знал о поставках, однако они не смогли дать ответ на вопрос, одобрил ли он сам этот план непосредственно.
«Тегеран неоднократно бездоказательно обвинял Вашингтон в причастности к разжиганию народного недовольства и организации прошломесячных общенациональных демонстраций в стране с населением 90 миллионов человек. Иранцы протестовали против многолетнего неэффективного управления экономикой, ослабления валюты и жесткого правления. США отрицают какую-либо связь с восстанием, хотя операция Starlink показывает, что администрация Трампа сделала больше для поддержки антирежимных протестов, чем считалось ранее», – говорится в материале.