закрыть
21 мая 2026, четверг, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink для поддержки протестующих

2
  • 13.02.2026, 11:43
  • 2,256
США тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink для поддержки протестующих

В WSJ раскрыли подробности.

Администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink. Это произошло после жестокого подавления Тегераном масштабных антиправительственных выступлений.

Так Белый дом попытался обеспечить протестующим доступ к сети после блокировки интернета властями Ирана. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

Что известно

В январе режим аятолл жестоко подавил масштабные антиправительственные протесты в Иране. По оценкам правозащитников, были убиты тысячи протестующих. Ошеломляющее своими масштабами массовое убийство происходило на фоне блокирования властями доступа людей к интернету.

После этого, по данным WSJ, США контрабандой ввезли в страну около шести тысяч комплектов спутникового интернета: это был первый случай прямой отправки системы Starlink в Иран.

По словам источников WSJ, Госдепартамент ранее закупил почти семь тысяч терминалов Starlink, большая часть из них была приобретена в январе. Цель состояла в том, чтобы обеспечить протестующих связью с внешним миром на фоне блокирования властями интернета.

Собеседники издания отметили, что президент Трамп знал о поставках, однако они не смогли дать ответ на вопрос, одобрил ли он сам этот план непосредственно.

«Тегеран неоднократно бездоказательно обвинял Вашингтон в причастности к разжиганию народного недовольства и организации прошломесячных общенациональных демонстраций в стране с населением 90 миллионов человек. Иранцы протестовали против многолетнего неэффективного управления экономикой, ослабления валюты и жесткого правления. США отрицают какую-либо связь с восстанием, хотя операция Starlink показывает, что администрация Трампа сделала больше для поддержки антирежимных протестов, чем считалось ранее», – говорится в материале.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран