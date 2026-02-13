Россию выжали как лимон 16 Сергей Шелин

13.02.2026, 16:30

Эксперты и народ ждут только ухудшений.

В материальном смысле нынешний год станет продолжением малоудачного предыдущего, но в более остром варианте. Дела в гражданском секторе будут ухудшаться быстрее, а уровень жизни у всех, кто не завязан на войну, пойдут вниз увереннее.

Даже и в сегодняшней России еще не все засекречено. ЦМАКП, главный поставщик идей и прогнозов для правительства, раз в месяц не только опрашивает своих экспертов, но и публикует их усредненные предсказания.

Кислый взгляд

И вот какие предвидения на 2026 год содержит последний по счету такой опрос:

Инфляция (индекс потребительских цен) вырастет в этом году на 6–6,2% (т. е. заметно выше заложенной в годовой план 4-процентной — С. Ш.), ВВП — на 0,5–0,9%, потребление населения (оборот товаров и услуг) — на 0,8–1%, реальная зарплата — на 0,7–1%. А инвестиции уменьшатся на 0,3%.

Это само по себе очень кисло, но сверх того учтем еще две вещи.

Во-первых, что в список опрашиваемых включаются только эксперты, которые живут в РФ и рассматриваются властями как невраждебные режиму. У них нет мотива сгущать краски.

Во-вторых, что успешным в их глазах является прогноз, который совпадет с тем, что в итоге сообщит Росстат. А методики этого учреждения нацелены на приукрашивание того, что есть.

С такими поправками усредненный прогноз официальных российских экспертов становится откровенно удручающим. По формальным цифрам, в 2026-м ожидается застой, а по факту — спад. А если обратиться к прежним их предвидениям, то еще и видно, как от месяца к месяцу их ожидания по поводу 2026-го становились все более скептическими.

Новейший их опрос хуже всех предыдущих.

Таковы предвидения специалистов. Как и все специалисты, они время от времени ошибаются. Поэтому обратимся к народу. Его чувства тоже измеряются российскими властями.

С такой же регулярностью, с какой ЦМАКП беседует с профессионалами, аналитическая служба Центробанка РФ узнает (с помощью полстеров ФОМа), как широкие массы оценивают свой материальный быт.

Склоняются к пессимизму

Свежий отчет сообщает, что «инфляционные ожидания населения» на год вперед составляют 13,7%. Они сейчас не меньше, чем в предыдущие месяцы. Хотя официальная инфляция как раз в эти месяцы драматически снижалась, и в целом за 2025-й власти насчитали скромные 5,6%.

В октябрьских, ноябрьских и особенно декабрьских отчетах Росстата инфляция была почти побеждена. Но на простую публику эта психотерапия не подействовала. И так называемая наблюдаемая инфляция, т. е. та, которую люди видят прямо сейчас, вниз не идет и по усредненным оценкам равна 14,5%.

И это еще не все. По просьбе ЦБ полстеры сформулировали такой вопрос: «Банк России стремится удерживать рост цен на уровне около 4% в год. Как вы считаете, через три года, в 2029 году, рост цен будет выше или ниже, чем 4%?»

Но не помогли ни ссылка на авторитет Набиуллиной, ни предложение подождать три года. 59% опрошенных выбрали вариант ответа: «инфляция будет заметно выше». Притом годом раньше, в январе 2025-го, скептиков было чуть меньше — 57%, а до этого, в январе 2024, даже и существенно меньше — всего 45%.

Скептицизм простой публики растет и в других направлениях: у них все меньше надежды и на улучшение собственного материального положения, и на процветание России.

Центробанк и ФОМ псуммировали личные и общественные ожидания сограждан и разделили россиян на группы по степени «экономического оптимизма». И оказалось, что хотя правитель всегда экономически оптимистичен, в его подданных это чувство убывает.

Два года назад, в январе 2024-го, «оптимистов» и «склонных к оптимизму» было выявлено 46%. Год назад — 40%. А сейчас — только 33%. Суммарная же доля «пессимистов» и «склонных к пессимизму» выросла с 16% два года назад до 27% сейчас.

То есть, количество тех, кто рискует сказать, что ждет для себя и для страны материальных проблем, уже почти сравнялась с числом тех, кто заверяет, что ничего нехорошего не ждет. А ведь еще в 2024-м перевес «оптимистов» был 3 к 1.

В этой смене народных и экспертных настроений отображается реальная экономическая динамика.

Борьба стала бесконечной

Официальный ежемесячный график «выпуска базовых видов экономической деятельности» за первые полгода войны упал на 6,5 процентных пункта — со 101 п. п. в январе 2022-го (за 100 п. п. принят четвертый квартал 2021-го) до 94,5 п. п. в июне 2022-го.

На этом спад закончился, и почти два года «выпуск» уверенно рос. К маю 2024-го он поднялся почти на 14 п. п. — до 108 п. п. У публики тогда был реальный повод стать «экономическими оптимистами».

В основном хозяйственный рост происходил за счет военного производства. Но и гражданские сектора после первоначального сильного спада вернулись к довоенному уровню. Или почти его достигли.

Это преподносилось режимом как начало эры благополучия. Власти (и казенные эксперты) разъясняли, что России для процветания не хватало только войны и сопутствующего ей государственного подхлестывания экономики. На какое-то время в это поверил и сам Путин, а с ним и широкие массы его лоялистов.

Но чудес не произошло. Расцвет закончился. Со второй половины 2024-го и до сего дня «выпуск» топчется на месте. За эти полтора года он поднялся на 2 п. п. и к концу 2025-го составил 110 п. п.

Сделаем поправку на приукрашивания и довольно уверенно предположим, что последние полтора года реальный экономический индекс плавно шел вниз, отображая продолжение подъема в военных и спад в гражданских секторах.

Народные массы успели это прочувствовать. Ухудшение экономических дел конвертировалось для них в рост цен на обиходные товары и общее снижение качества жизни.

То большинство, которое не завязано на войну, живет сейчас хуже, хотя и зарабатывает больше. Отчаянные антиинфляционные старания Центробанка оберегают их ужасов взрывного роста цен, но одновременно душат производство гражданских товаров и услуг и тем самым делают «борьбу с инфляцией» бесконечной.

Теперь стало уже не до экономических чудес. 2025 год прошел в попытках путинских технократов как-то сбалансировать экономику и финансы. Их усилия были не провальны, но малоудачны.

Поэтому свои стабилизаторские планы они перенесли на 2026-й, надеясь подъемом налогов и ограничением всех трат, даже в какой-то мере и военных, добиться, наконец, своего — сломать-таки инфляцию и вернуть экономику в устойчивое состояние.

Как видим, народ и эксперты их надежд сейчас не разделяют. И, видимо, правы. Начало 2026-го явно не задалось.

Выжали как лимон

Бюджет 2026-го предусматривает снижение федеральных расходов в реальном выражении (т. е. с поправкой на плановую инфляцию) и некоторый рост доходов. Чтобы сделать этот рост неизбежным, опять повысили налоги. Считали, что федеральный дефицит сократится с явно чрезмерных 5,6 трлн руб в 2025-м до 3,8 трлн руб в 2026-м.

И вот что получилось в январе. Расходы (4,08 трлн) по сравнению с январем 2025-го действительно удалось сократить даже в номинале (на 1,4%). Видимо, это потребовало от Минфина немалых стараний. Зато доходы (2,36 трлн) не просто не выросли, а резко упали (на 11,6%).

И при всех минфиновских усилиях январский дефицит (1,72 трлн) оказался не меньше, а заметно больше прошлогоднего (1,47 трлн). Планы «улучшить» в 2026-м бюджетный дефицит с самого начала оказались под вопросом.

Провал в доходах связывают с падением цены Urals до 41 доллар за баррель вместо плановых 59 долларов. Сокращение экспортных продаж власти отрицают, но и оно не исключено. Нефтегазовые доходы (год к году) упали в январе вдвое (почти на 0,4 трлн).

Но не менее многозначительной проблемой для режима стали доходы ненефтегазовые. Они выросли в номинале против прошлогоднего января только на 4,5% (на 0,09 трлн). В реальном исчислении это спад вместо заложенного в план роста.

И даже их номинальное увеличение достигнуто только благодаря взлету поступлений от НДС (на 24,9% или на 0,22 трлн). Если бы НДС в этом году не подняли, ненефтегазовые доходы тоже сильно упали бы даже в номинале. Российская экономика выжата как лимон и при использовании ее в традиционном режиме больше не дает властям денег.

Поэтому в ход пущены запасные варианты. Для затыкания дефицита снова тратится Фонд национального благосостояния. Там не так уж много осталось, и дальнейшего его расходования надеялись избежать, да дешевизна нефти заставила.

Правда, в январе властям повезло: ликвидные активы ФНБ благодаря бешеному подорожанию золота на мировом рынке прибавили 0,3 трлн, и это вдвое перекрыло январское перемещение денег из ФНБ в бюджет.

Но в феврале золото стоит дешевле, и от ликвидной части фонда (4,2 трлн руб на начало февраля) к концу года может мало что остаться.

Труднее по всем пунктам

Телеграм-канал MMI уже составил график чрезвычайных мер:

«Минфин за год может недобрать 3–3,5 трлн рублей нефтегазовых доходов, и это полностью обнулит ФНБ (из которого 600–700 млрд уйдет еще на инвестиции) По-видимому, нас ждет отмена бюджетного правила (т. е. прекращение передачи средств из ФНБ в бюджет — С. Ш.), о чем объявят в октябре. Под конец года нас ждут дополнительные заимствования в ОФЗ на 3–5 трлн рублей».

И он же выступил с первой оценкой ожидаемого в этом году дефицита:

«Мы ждём, что дефицит будет выше. При текущей конъюнктуре мы не добираем 3–3,5 трлн рублей. Мы также ждём увеличения расходов (на 1–2 трлн). Т. о. дефицит может достигнуть 7,8–9,3 трлн рублей».

Действительно ли дефицит-2026 будет в полтора раза больше прошлогоднего, предсказывать пока рано. Но уже и сейчас видно, что в плановые 3,8 трлн он не уложится.

И видно, что для его закрытия действительно придется использовать не только ФНБ, но и сверхплановые заимствования — явно не в символическом количестве. Следовательно, не сбудется и еще одна надежда госфинансистов — сократить общий размер заимствований с явно чрезмерных 7,2 трлн в 2025-м до 5,5 трлн рублей в 2026-м.

Следовательно, к кислому прогнозу экспертов, с которого начинается этот материал, можно добавить, что в 2026-м дефицит окажется не меньше, а больше, чем в 2025-м, займы будет никак не меньше рекордных прошлогодних, а ресурсы ФНБ впервые сократятся до неприемлемого уровня.

Буквально по всем пунктам нынешний год обещает стать хуже предыдущего. В том числе и в смысле инфляции. Все эти ухудшения будут работать на ее рост. Да и задел уже есть. За январь индекс потребительских цен увеличился больше чем на 2%, и в пересчете на год инфляция SAAR составила 23%.

Часть этого роста — продукт статистических манипуляций, предпринятых чтобы занизить рост цен в декабре. Но даже если их отжать, останется не так мало. Дело явно идет к тому, что «победа над инфляцией», намечавшаяся на 2025-й в качестве главной задачи и перенесенная пока что на 2026-й, будет перенесена еще раз.

***

И российское простонародье, и оставшиеся в РФ знающие люди не ждут от 2026-го ничего хорошего. Обоснованно или нет, они исходят из того, что Путин будет продолжать войну. А это не обещает дивидендов даже и тем, кто живет сугубой житейской прозой и ничем не угрызается.

Предыдущий год в экономическом смысле почти ни в чем не был удачным. Нынешний станет его ухудшенным продолжением.

Сергей Шелин, The Moscow Times

