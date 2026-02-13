Мошенники придумали новую изощренную схему обмана белорусов 3 13.02.2026, 12:30

12,010

Как она работает.

В Беларуси распространяется еще одна мошенническая схема: на сей раз злоумышленники выдают себе за сотрудников портала «Е-Паслуга». Об этом рассказали в телеграм-каналы.

В частности, гражданам поступают сообщения и звонки якобы от имени «Е-Паслуга». Аферисты сообщают о «зарегистрированном обращении», просят не закрывать чат, а затем пытаются получить данные для входа в личный кабинет, выманить коды из SMS, перевести общение в другие мессенджеры и получить доступ к аккаунту жертвы.

Правоохранители обращают внимание, что сотрудники «Е-Паслуга» никогда не запрашивают пароли и коды подтверждения. Кроме того, официальная поддержка не просит переходить по сомнительным ссылкам и писать в личные аккаунты Telegram. Все обращения обрабатываются только через официальный сервис.

Если вам написали или позвонили неизвестные, никогда не сообщайте коды и персональные данные, не переходите по подозрительным ссылкам, прекратите разговор и заблокируйте контакт. О попытке мошенничества следует сообщить в официальную поддержку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com