Мошенники придумали новую изощренную схему обмана белорусов

Мошенники придумали новую изощренную схему обмана белорусов3
- 13.02.2026, 12:30
Как она работает.
В Беларуси распространяется еще одна мошенническая схема: на сей раз злоумышленники выдают себе за сотрудников портала «Е-Паслуга». Об этом рассказали в телеграм-каналы.
В частности, гражданам поступают сообщения и звонки якобы от имени «Е-Паслуга». Аферисты сообщают о «зарегистрированном обращении», просят не закрывать чат, а затем пытаются получить данные для входа в личный кабинет, выманить коды из SMS, перевести общение в другие мессенджеры и получить доступ к аккаунту жертвы.
Правоохранители обращают внимание, что сотрудники «Е-Паслуга» никогда не запрашивают пароли и коды подтверждения. Кроме того, официальная поддержка не просит переходить по сомнительным ссылкам и писать в личные аккаунты Telegram. Все обращения обрабатываются только через официальный сервис.
Если вам написали или позвонили неизвестные, никогда не сообщайте коды и персональные данные, не переходите по подозрительным ссылкам, прекратите разговор и заблокируйте контакт. О попытке мошенничества следует сообщить в официальную поддержку.