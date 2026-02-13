Названы самые популярные бренды смартфонов 26 13.02.2026, 12:48

Apple и Samsung контролируют почти половину мирового рынка мобильных телефонов.

Аналитическая компания Counterpoint Research выпустила свежую статистику популярности производителей смартфонов. На начало 2026 года абсолютным лидером остается Apple: почти каждый четвертый активный смартфон в мире – это iPhone.

Аналитики связывают такой результат с высокой лояльностью пользователей, развитой экосистемой iOS и тесно интегрированными сервисами. Продажи линейки iPhone 17, выпущенной осенью 2025 года, демонстрируют рекордные показатели, значительно превосходя iPhone 16, особенно на рынках Китая и Индии.

Ближайший конкурент, Samsung, удерживает чуть менее 20% рынка. Таким образом, доля этих двух техногигантов составила почти половину мирового рынка мобильных телефонов.

Остальные производители заметно отстают по масштабам аудитории. В топ-10 «народного» рейтинга также входят Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, Realme и Google – причем только у последних трех из них количество активных устройств все еще не превысило 200 млн штук.

Отдельно аналитики упомянули, что пользователи все чаще выбирают смартфоны с длительной поддержкой ПО (до 7 лет у Samsung и Apple), а не устройства с топовыми характеристиками, но коротким жизненным циклом.

