ЧП на складе Wildberries под Минском

ЧП на складе Wildberries под Минском1
- 13.02.2026, 12:56
Что известно.
Информация о неполадках, связанных с крышей склада Wildberries, появилась сразу в нескольких Telegram-каналах в пятницу, 13 февраля.
Сообщалось, что ЧП произошло в поселке Щомыслица Минского района.
За комментарием журналист tochka.by обратился в пресс-службу маркетплейса.
Что произошло с белорусским складом WB
Специалисты компании подтвердили: с крышей сортировочного центра в Щомыслице действительно неполадки. Это случилось 12 февраля.
- Произошло частичное смещение конструкции кровли, – пояснили в Wildberries.
Причины инцидента устанавливают специалисты МЧС.
Известно, что пострадавших нет: всех находящихся на объекте в момент ЧП эвакуировали. Вход в здание на время проверок ограничен.
В пресс-службе маркетплейса также уточнили: пострадавшее здание компания арендует.
Что будет с доставкой товаров
Из-за случившегося компания временно переформатировала логистику заказов.
- Товарные потоки, оперативно перенаправлены на другие объекты в Минском регионе, – заявили в компании.
В Wildberries напомнили, что в конце 2025-го под Минском появилось еще два сортировочных центров – в Хатежино и Привольном.
- Совокупная мощность – до 300 тыс. товарных позиций в сутки, – пояснили в маркетплейсе.
Также команда Wildberries в Беларуси порекомендовала партнерам отгружать товары в сортировочные центры Бреста, Гомеля, Гродно и Орши.
Продавцы же, работающие по модели продаж «Маркетплейс», могут напрямую доставлять свою продукцию в специальные пункты выдачи. Таким образом им удастся пропустить этап сортировки в центрах.
Сейчас же все заказы доставляются в обычном режиме, без задержек, добавили в пресс-службе Wildberries.