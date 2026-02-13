ЧП на складе Wildberries под Минском 1 13.02.2026, 12:56

Что известно.

Информация о неполадках, связанных с крышей склада Wildberries, появилась сразу в нескольких Telegram-каналах в пятницу, 13 февраля.

Сообщалось, что ЧП произошло в поселке Щомыслица Минского района.

За комментарием журналист tochka.by обратился в пресс-службу маркетплейса.

Что произошло с белорусским складом WB

Специалисты компании подтвердили: с крышей сортировочного центра в Щомыслице действительно неполадки. Это случилось 12 февраля.

- Произошло частичное смещение конструкции кровли, – пояснили в Wildberries.

Причины инцидента устанавливают специалисты МЧС.

Известно, что пострадавших нет: всех находящихся на объекте в момент ЧП эвакуировали. Вход в здание на время проверок ограничен.

В пресс-службе маркетплейса также уточнили: пострадавшее здание компания арендует.

Что будет с доставкой товаров

Из-за случившегося компания временно переформатировала логистику заказов.

- Товарные потоки, оперативно перенаправлены на другие объекты в Минском регионе, – заявили в компании.

В Wildberries напомнили, что в конце 2025-го под Минском появилось еще два сортировочных центров – в Хатежино и Привольном.

- Совокупная мощность – до 300 тыс. товарных позиций в сутки, – пояснили в маркетплейсе.

Также команда Wildberries в Беларуси порекомендовала партнерам отгружать товары в сортировочные центры Бреста, Гомеля, Гродно и Орши.

Продавцы же, работающие по модели продаж «Маркетплейс», могут напрямую доставлять свою продукцию в специальные пункты выдачи. Таким образом им удастся пропустить этап сортировки в центрах.

Сейчас же все заказы доставляются в обычном режиме, без задержек, добавили в пресс-службе Wildberries.

