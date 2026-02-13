Украинские дроны «завоевывают» Европу

  13.02.2026
У Зеленского назвали страну, где будет первый завод.

В Германии в ближайшее время заработает совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина на открытии Украинского дома в Мюнхене.

«Позже сегодня (13 февраля - ред.) президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский объявит об открытии первого совместного по производству украинских беспилотников в Германии», - заявил Камышин.

Он также подчеркнул, что до конца этого года в Европе будет создано не менее 10 совместных предприятий по выпуску БпЛА.

«Это наш украинский подход к выражению благодарности Европе и Германии за то, что они с нами. Мы готовы помочь Европе снова стать сильной», - добавил он.

