Украинские дроны «завоевывают» Европу

Украинские дроны «завоевывают» Европу1
- 13.02.2026, 13:02
У Зеленского назвали страну, где будет первый завод.
В Германии в ближайшее время заработает совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина на открытии Украинского дома в Мюнхене.
«Позже сегодня (13 февраля - ред.) президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский объявит об открытии первого совместного по производству украинских беспилотников в Германии», - заявил Камышин.
Он также подчеркнул, что до конца этого года в Европе будет создано не менее 10 совместных предприятий по выпуску БпЛА.
«Это наш украинский подход к выражению благодарности Европе и Германии за то, что они с нами. Мы готовы помочь Европе снова стать сильной», - добавил он.