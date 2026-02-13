Reuters: Трамп тянет цены на нефть вниз 3 13.02.2026, 13:09

Аналитики ожидают увеличения поставок из Венесуэлы.

Цены на нефть утром 13 февраля снижаются и находятся на пути ко второму подряд недельному падению. Этому способствовало уменьшение опасений по поводу конфликта между США и Ираном, сообщает Reuters.

По данным портала investing, по состоянию на 10:24 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2 цента - до 67,50 доллара за баррель после падения на 2,7% на предыдущей сессии. Цена на американскую нефть марки WTI упала на 5 центов - до 62,79 доллара после падения на 2,8%.

Журналисты отмечают, что цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений, что США могут атаковать Иран. В то же время, комментарии американского президента Дональда Трампа 12 февраля о том, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном в течение следующего месяца, привели к падению цен на нефть.

«Цены на нефть снизились на фоне признаков того, что США стремятся получить больше времени для заключения ядерного соглашения с Ираном, что уменьшает краткосрочную премию за геополитический риск», – отметил аналитик банка IG Тони Сикамор.

Дополнительно поспособствовали удешевлению нефти ожидания более низкого спроса на «черное золото». Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете 12 февраля прогнозировало, что в этом году рост мирового спроса на нефть будет слабее, чем ожидалось ранее, а общий объем предложения превысит спрос.

«Снижение цен в четверг было усилено ранее опубликованными данными о значительном увеличении запасов нефти в США и растущими ожиданиями, что на рынок вскоре может поступить дополнительная нефть из Венесуэлы», - добавил Сикамор.

Эксперт также прогнозирует увеличение поставок венесуэльской нефти на рынок с 880 тысяч баррелей в сутки до примерно 1,2 миллиона баррелей, а министр энергетики США Крис Райт прогнозирует, что в ближайшие месяцы будет продано венесуэльской нефти на 5 миллиардов долларов.

