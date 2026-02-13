В поезде Витебск - Минск произошло серьезное ЧП 26 13.02.2026, 17:33

Между пассажирами возник конфликт.

Поезд №713 Витебск — Минск отправился в четверг в 15:39 и, судя по расписанию, должен был прибыть в столицу в 18:56, однако в итоге задержался в пути, передает телеграм-канал Белорусской железной дороги. Причина — серьезный конфликт между пассажирами.

Причиной стали «противоправные действия одного из пассажиров».

Позже стало известно, что на перегоне под Борисовом 36-летний житель Витебской области ударил ножом в шею 45-летнего пассажира, передает mlyn.by со ссылкой на УСК по Минской области. Как оказалось, у мужчины был билет на верхнюю полку, однако он занял боковое место, начал вести себя неприлично: шутил в адрес молодой девушки, приставал к иностранцу и пил алкоголь, разбавляя его чаем.

В итоге у него возник конфликт с соседом. Оба решили выйти на станции «Борисов» и разобраться на свежем воздухе, но не успели. Житель Витебской области достал складной нож и ударил пассажира в горло.

Поскольку поезд уже тронулся, его остановили в Жодино. Все это время помощь раненому мужчине оказывали другие пассажиры, позже его госпитализировали в реанимацию городской больницы. У пострадавшего диагностировали колото-резаное ранение шеи, повреждены сонная артерия и яремные вены.

Нападавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

