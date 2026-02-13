Трамп направил еще один авианосец к берегам Ирана 3 13.02.2026, 13:40

USS Gerald R. Ford участвовал в операции по захвату Мадуро.

США решили перебросить авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли из Карибского моря в Персидский залив на фоне напряженности в отношениях с Ираном, сообщили The New York Times четыре американских чиновника.

Согласно приказу, полученному 12 февраля, USS Gerald R. Ford присоединится к авианосной ударной группе во главе с USS Abraham Lincoln, ранее направленной на Ближний Восток. По словам источников, корабли вернутся в порты приписки не раньше конца апреля.

Авианосная группа USS Gerald R. Ford участвовала в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе 3 января. Тогда на борту находились около 4 тысяч американских военных и десятки единиц тактической авиации. Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке получил еще один авианосец — USS George H. W. Bush. Сейчас он находится у берегов Вирджинии.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение с Ираном в течение ‌месяца. «Мы ‌должны заключить сделку, иначе ситуация станет очень травматичной», — предупредил он.

Последние переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке состоялись 7 февраля в Омане. По итогам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика не станет отказываться от обогащения урана в мирных целях и сворачивать ракетную программу, отметив, что последнее — «оборонительный вопрос». Стороны договорились продолжить консультации.

Трамп неоднократно подчеркивал, что США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерного оружия и ракет, способных его доставлять. Он предупреждал, что в противном случае республику ждет «гораздо более мощная» атака, чем «Полуночный молот» летом 2025 года.

До этого, на фоне жестокого подавления протестов в Иране, Трамп допускал применение силы. Он несколько раз говорил, что к берегам республики движется «армада» кораблей с крылатыми ракетами Tomahawk.

