C вытаращенными глазами на доклад к Путину 7 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

13.02.2026, 13:59

8,844

Дмитрий Песков

Пескову бы посидеть в окопах среди крыс.

Пресс-секретарь Песков иногда напоминает циркового артиста под куполом. Кувыркается где-то там наверху, вдали от жизни. Иной раз исполнит какой-нибудь чудной номер, а зрители смотрят снизу, разинув рты («Вот это дал!»).

Скрепная блогосфера кипит возмущением от ограничений Телеграм, уверяя, что от этого страдают военные на устроенной Путиным «спецоперации», а оторванный от земли Песков рассуждает:

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера, представить себе такое трудно и невозможно»

Не надо «представлять», Песков. Езжайте на фронт, наберитесь там впечатлений, разберитесь с фактами. «Патриотичную» Навку возьмите с собой. Хватит сидеть в Москве. Как вернетесь – с вытаращенными глазами на доклад к Путину.

Проблема Пескова, его шефа, Лаврова, Рябкова, Грушко и прочих «специальных военных операторов», что они не представляют, что там творится, какой кошмар они учинили. Им бы посидеть в окопах среди крыс. Уверены, что вернутся со стойкой уверенностью – пора кончать.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

