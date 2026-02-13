закрыть
21 мая 2026, четверг, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

C вытаращенными глазами на доклад к Путину

7
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 13.02.2026, 13:59
  • 8,844
C вытаращенными глазами на доклад к Путину
Дмитрий Песков

Пескову бы посидеть в окопах среди крыс.

Пресс-секретарь Песков иногда напоминает циркового артиста под куполом. Кувыркается где-то там наверху, вдали от жизни. Иной раз исполнит какой-нибудь чудной номер, а зрители смотрят снизу, разинув рты («Вот это дал!»).

Скрепная блогосфера кипит возмущением от ограничений Телеграм, уверяя, что от этого страдают военные на устроенной Путиным «спецоперации», а оторванный от земли Песков рассуждает:

«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера, представить себе такое трудно и невозможно»

Не надо «представлять», Песков. Езжайте на фронт, наберитесь там впечатлений, разберитесь с фактами. «Патриотичную» Навку возьмите с собой. Хватит сидеть в Москве. Как вернетесь – с вытаращенными глазами на доклад к Путину.

Проблема Пескова, его шефа, Лаврова, Рябкова, Грушко и прочих «специальных военных операторов», что они не представляют, что там творится, какой кошмар они учинили. Им бы посидеть в окопах среди крыс. Уверены, что вернутся со стойкой уверенностью – пора кончать.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран