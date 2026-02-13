C вытаращенными глазами на доклад к Путину

C вытаращенными глазами на доклад к Путину7
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 13.02.2026, 13:59
Пескову бы посидеть в окопах среди крыс.
Пресс-секретарь Песков иногда напоминает циркового артиста под куполом. Кувыркается где-то там наверху, вдали от жизни. Иной раз исполнит какой-нибудь чудной номер, а зрители смотрят снизу, разинув рты («Вот это дал!»).
Скрепная блогосфера кипит возмущением от ограничений Телеграм, уверяя, что от этого страдают военные на устроенной Путиным «спецоперации», а оторванный от земли Песков рассуждает:
«Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера, представить себе такое трудно и невозможно»
Не надо «представлять», Песков. Езжайте на фронт, наберитесь там впечатлений, разберитесь с фактами. «Патриотичную» Навку возьмите с собой. Хватит сидеть в Москве. Как вернетесь – с вытаращенными глазами на доклад к Путину.
Проблема Пескова, его шефа, Лаврова, Рябкова, Грушко и прочих «специальных военных операторов», что они не представляют, что там творится, какой кошмар они учинили. Им бы посидеть в окопах среди крыс. Уверены, что вернутся со стойкой уверенностью – пора кончать.
