Известного преподавателя уволили из гомельского университета 4 13.02.2026, 14:14

5,092

Старший преподаватель кафедры политологии и социологии Гомельского государственного университета имени Скорины Александр Вороненко сообщил в соцсетях о своем увольнении. Как заметил «Флагшток», преподаватель разместил сторис с фотографией уведомления и подписью:

«Всем спасибо за эти двадцать лет! Впереди — новый путь!»

Именно столько времени Вороненко работал в вузе. Он начал профессиональный путь в 2006 году, когда стал ассистентом кафедры политической социологии ГГУ им. Скорины.

Сейчас ректор Сергей Хахомов прислал Вороненко уведомлении об увольнении в связи с истечением срока действия контракта. Почему и по чьей инициативе контракт не был продлен — не уточняется.

Судя по информации на страницах в соцсетях, Вороненко занимается репетиторством: готовит абитуриентов по предмету «история Беларуси в контексте всемирной истории». При этом в одном из своих недавних постов преподаватель писал:

«Школьные учебники по истории Беларуси в контексте всемирной истории написаны так, что их текст с трудом могут понять студенты. Внезапно "простая" история стала сложнее математики и английского языка, о чем говорят результаты РТ-1».

Он пояснял, что тест (вероятно, репетиционного тестирования) «усложнен в сторону увеличения фактологии, особенно дат, при этом крайне сложно погрузиться во все исторические процессы, чтобы эти даты стали осознаваемыми».

Кроме преподавания Александр Вороненко был инициатором проведения университетского чемпионата «Что? Где? Когда?», за что его уважали и ценили студенты. Также он ведет образовательный проект на своем YouTube-канале.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com