Россиян разбили на юго-востоке Покровска 1 13.02.2026, 14:40

ВСУ уничтожили скопление техники врага.

Российские захватчики повторно пытались накопить технику и личный состав на юго-востоке Покровска Донецкой области, но украинские защитники помешали этим попыткам.

Соответствующее видео в пятницу, 13 февраля, было опубликовано в Telegram-канале 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.

По словам бойцов, эта попытка была обнаружена снова в районе гаражного кооператива.

Українські артилеристи знову розбили скупчення окупантів на південному сході Покровська.



Днями раніше ворог також накопичував там сили, але зазнав ударів 147-ї артилерійської бригади



📹: 7 корпус ДШВ / Telegram pic.twitter.com/eLfbnOAhHM — NV (@tweetsNV) February 13, 2026

«И повторно — 147 артбригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ разбила противника», — говорится в описании к видео.

В результате ударов по вражеской группе было ликвидировано шесть оккупантов. Также были уничтожены три автомобиля и два квадроцикла.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com