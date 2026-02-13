Россиян разбили на юго-востоке Покровска

Россиян разбили на юго-востоке Покровска1
- 13.02.2026, 14:40
ВСУ уничтожили скопление техники врага.
Российские захватчики повторно пытались накопить технику и личный состав на юго-востоке Покровска Донецкой области, но украинские защитники помешали этим попыткам.
Соответствующее видео в пятницу, 13 февраля, было опубликовано в Telegram-канале 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.
По словам бойцов, эта попытка была обнаружена снова в районе гаражного кооператива.
Українські артилеристи знову розбили скупчення окупантів на південному сході Покровська.— NV (@tweetsNV) February 13, 2026
Днями раніше ворог також накопичував там сили, але зазнав ударів 147-ї артилерійської бригади
«И повторно — 147 артбригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ разбила противника», — говорится в описании к видео.
В результате ударов по вражеской группе было ликвидировано шесть оккупантов. Также были уничтожены три автомобиля и два квадроцикла.