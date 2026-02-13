Лукашенко запаниковал из-за состояния войск 40 13.02.2026, 14:46

Диктатора озадачило увиденное на стрельбах.

Александр Лукашенко «воочию» посмотрел 13 февраля в рамках «внезапной» проверки Вооруженных сил, посетив 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

Александр Лукашенко посетил стрельбище, где проходили учебные стрельбы из гранатомета и автоматического оружия. Планировали выполнить учебные стрельбы из вооружения бронетранспортеров, но эту часть отложили на потом — «густой туман внес свои коррективы», пояснили в пресс-службе диктатора.

Подводя итоги, Лукашенко отметил, что «хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий».

— Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе, — сказал диктатор. — Волнуются, конечно, — «президент» стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись.

В пресс-службе диктатора подчеркнули, что к стрельбам привлекалась «не специально подобранная команда, а военнослужащие в порядке списка и независимо от срока службы и опыта».

— Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть, — добавил Лукашенко, обращаясь к министру обороны.

