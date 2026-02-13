закрыть
21 мая 2026, четверг, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили восемь российских незамерзаек

2
  • 13.02.2026, 14:50
  • 2,482
В Беларуси запретили восемь российских незамерзаек

Они могли спровоцировать отравление парами метанола.

Санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси подвела неутешительные итоги проверок стеклоомывающих жидкостей. На начало февраля 2026 года из 265 исследованных проб 37,7% содержали превышение допустимого уровня метанола.

Под запрет попали восемь незамерзаек российского производства:

- Ледоруб (-30С);

- Freedom -30C;

- Iris -30С;

- Autoexpress зимняя -30С;

- Blik -30С;

- Чистый обзор -30С;

- Путь (-20С) универсальная низкотемпературная;

- Sibiria -30 С.

Кроме того, приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации на стеклоомыватель Heinreich -15C.

Попадая в организм даже в небольших количествах, метанол преобразуется в токсичные формальдегид и муравьиную кислоту, которые поражают центральную нервную систему и зрительный нерв.

Наибольший риск водитель и пассажиры испытывают в замкнутом пространстве салона: при плохой вентиляции, включённой рециркуляции и длительных поездках пары ядовитого спирта накапливаются в опасной концентрации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран