Генсек НАТО высмеял темпы продвижения войск РФ в Украине 2 13.02.2026, 14:58

3,528

Марк Рютте

Марк Рютте отметил «шокирующие потери» россиян.

Европа начала активнее брать на себя ответственность за собственную оборону, но после саммита в Гааге все изменилось, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и председателем баварского правительства Маркусом Зедером на Мюнхенской конференцией по безопасности.

Сейчас, уверяет он, союзники демонстрируют большую сплоченность.

«Мы ощутили явное сближение взглядов и единство. Европа действительно становится сильнее и берет на себя большую ответственность за лидерство в рамках НАТО», — подчеркнул Рютте.

Не обошел он стороной и войну России с Украиной, отметив «шокирующие потери» РФ:

«Россия терпит огромные потери: 35 тысяч погибших в декабре и 30 тысяч в январе. Они хотят казаться грозным медведем, но на самом деле их продвижение напоминает движение садовой улитки. Так что давайте не будем поддаваться российской пропаганде».

Его заявления прозвучали после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где, по его словам, союзники выразили широкую поддержку сохранению и увеличению помощи Киеву.

Он подчеркнул, что более тесное сотрудничество между НАТО и Европейским союзом укрепило коллективные усилия, особенно в поддержку Украины.

«Я думаю, что сотрудничество между НАТО и ЕС, вероятно, никогда не было таким сильным, как сегодня», — говорил он.

В этом году конференция проходит с 13 по 15 февраля. Организаторы ожидают около 200 представителей правительств из около 120 стран, из них почти 60 глав государств и правительств, 56 министров иностранных дел и более 30 глав оборонных ведомств. Также участие во встрече примут руководителей более 40 международных организаций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com