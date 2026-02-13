В Гродно заметили ажиотаж на реке 18 13.02.2026, 23:30

Что так привлекло десятки человек?

Необычную картину вчера заметили в Гродно: десятки человек собрались на льду небольшой затоки Немана. Одна из версий, что могло так привлечь собравшихся, — возможность хорошего улова.

Мороз сковал большинство водоемов региона, пишет Newgrodno.by. Но опытные рыбаки все же нашли выход — в четверг десятки человек собрались на льду возле гродненского порта. Выглядит действительно впечатляюще:

Возможно, место и правда славится возможностью хорошего улова. При этом рядом установлены таблички, предупреждающие об опасности выхода на лед.

«Лед в этом месте больше похож на швейцарский сыр. Дырок-лунок в нем очень много. С учетом того, что на улице „плюс“, риск „искупаться“ для рыбаков вырастает многократно», — предупреждают авторы.

Напомним, что МЧС призывает рыбаков соблюдать правила безопасности: выходить на лед толщиной не менее 7—10 см, обязательно надевать спасательный жилет и заранее сообщать близким о месте и времени рыбалки.

