Bloomberg: Война в Украине разбудила Европу 4 13.02.2026, 21:04

Произошли три больших изменения.

Полномасштабное российское вторжение в Украину, унесшее сотни тысяч жизней и вынудившее миллионы людей покинуть свои дома, шокировало Европу. Страны континента были вынуждены пересмотреть свои подходы к экономической политике, обороне и отношениям с Россией. Об этом пишет Bloomberg в большой аналитической публикации.

Экономическая трансформация

Война привела к резкому росту расходов на энергоносители из-за потери доступа к российскому природному газу, что ударило по энергоемким отраслям, таким как химическая промышленность. Европа активно искала альтернативы, строя новую инфраструктуру и перенаправляя потоки ресурсов.

Торговые связи с Россией, пережившие холодную войну, вряд ли восстановятся до довоенного уровня.

«Это уже не вопрос нормы прибыли или сокращения инвестиций. Это просто вопрос выживания», – сказал председатель правления SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH Петр Цингр.

Трансформация в оборонной политике

Европа перешла в «режим обороны», увеличив расходы на вооружение и перестраивая армии после десятилетий их упадка. Члены НАТО согласились тратить 5% ВВП на оборону, а Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, присоединившись к альянсу. Германия стала ключевым игроком, одобряя рекордные контракты на 50 млрд евро и восстанавливая военную службу.

«Самым большим изменением стало то, что Европа проснулась и перешла в режим обороны на широком фронте», – отметила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент ЕС по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Трансформация в восприятии России

Прежние иллюзии о России как партнере развеялись: Европа признала ее имперским проектом, готовым к агрессии. Предупреждения восточных членов ЕС, таких как Польша и страны Балтии, приобрели вес, а гибридные атаки Москвы усилили страх. Война показала, что Россия не непобедима, но требует готовности к конфронтации.

«Россия является самой большой страной мира по территории, она «остается имперским экспансивным проектом», – сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО.

