Белорус вывел мошенников на чистую воду при попытке продать шкаф 6 13.02.2026, 18:35

иллюстративное фото

Обман раскрыла одна цифра.

В Гродно молодой человек нарвался на мошенников при попытке продать шкаф и едва не повелся на обман.

Историю с уроком на будущее и при этом хорошей концовкой рассказал портал Newgrodno.by.

Гродненца, который раскусил мошенников, зовут Игорь. Он знаком с уловками, которые часто используют злоумышленники в интернете. Хотя при общении, как показал случай, они могут быть довольно убедительными.

«Решил обновить интерьеры квартиры. Выставил на продажу старый шкаф из спальни. Объявление разместил в одной из гродненских «барахолок» в мессенджере в расчете, что шкаф кому-то понадобится в квартиру или на дачу», – рассказал молодой человек.

Потенциальный покупатель нашелся очень скоро. Игорю написала девушка из Жодино, отметившая, что ищет «именно такой шкаф». Расстояние между городами ее не смутило.

Девушка предложила воспользоваться услугами одной из компаний по доставке и заверила, что гродненцу не о чем переживать: специалист приедет, разберет шкаф, упакует и доставит в Жодино.

Однако от продавца требовалось предоставить паспортные данные, номер телефона и адрес. Деньги за шкаф собирались перевести на карту, так что, вероятно, дальше бы последовала просьба дать реквизиты.

Молодого человека это насторожило, и он решил немного «поиграть». Предложил свой вариант: его друг, собиравшийся ехать в Жодино, мог бы доставить шкаф – приятная возможность сэкономить на доставке для покупательницы. Но та не согласилась.

По мнению девушки, приятель гродненца, в отличие от курьера, не сможет сам занести шкаф на восьмой этаж дома, в котором нет грузового лифта. В переписке она также сообщила адрес.

Как выявили попытку обмана

Как оказалось, в доме по указанному девушкой жодинскому адресу этажей меньше – всего пять. Игорь обнаружил это, проверив данные по картам: к счастью, там были размещены панорамные снимки.

- После вопроса, где тут восьмой этаж, «покупательница» удалила переписку и пропала, – отметил гродненец.

Молодой человек обратил внимание, что все выглядело достаточно убедительно и более доверчивый человек мог бы не заметить подвоха.

Причем писали мошенники якобы с белорусского мобильного номера. Но позже выяснилось, что и это обман. Злоумышленники применяют специальное оборудование, которое меняет зарубежный номер на более привычный потенциальным жертвам.

