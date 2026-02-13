ВСУ ударили по чрезвычайно важной цели россиян в Крыму

ВСУ ударили по чрезвычайно важной цели россиян в Крыму1
- 13.02.2026, 16:48
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины раскрыл подробности.
Силы обороны Украины поразили РЛС «Небо-У» в Крыму и еще ряд вражеских объектов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.
«В рамках системных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 февраля нанесли поражение по ряду важных объектов врага на временно оккупированных территориях Украины», - говорится в сообщении.
В частности, в районах Сладководного и Любимовки Запорожской области поражены сосредоточения живой силы противника. А в районах Токмака и Михайловки - пункты дислокации операторов дронов противника.
В районе н.п. Селидово Донецкой области поражен склад материально-технических средств врага.
Кроме того, вчера, в районе Евпатории (Крым) поражена радиолокационная станция 55Ж6У «Небо-У».
Также в районе Камышевахи Донецкой области поражен район сосредоточения военной техники противника.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.